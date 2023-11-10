CHP’den şaşırtmayan hediye... ‘Milli görevimiz’ diyerek 3 heykelin açılışı yapıldı

Halaskargazi Atatürk, vefatının 85'inci yıldönümünde yurt genelindeki anma törenleriyle yad edildi. Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve minnetle anarken CHP'li Büyükçekmece Belediyesi de heykel açılışı yaparak gaziyi andı.

Türkiye'ye ve millete heykel haricinde herhangi bir yatırım ve katkı sağlamakla eleştirilen CHP yönetimleri bu kez kendisi Kırklareli'nde gösterdi. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Atatürk'ü Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada Beldesi, Pınarhisar ilçesi Osmancıklı ve İslambeyli belde meydanları için yaptırdığı Atatürk anıtlarının açılışını yaparak andı.

'MİLLİ BİR GÖREVDİR'

Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Atatürk'ün izinde gitmek için heykellerini dikmenin kendileri için milli bir görev olduğunu belirterek şunları söyledi: "Büyükçekmece Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir heykelini bu meydana diktik. Ata'mızın Anma Günü. 85'inci ölüm yıl dönümünü anacağız. Bizim için şereftir dedik. Birlikte açılışını yaptık. Ata'mız bizim için o kadar büyük hizmetler yaptı ki bizim de eğer Ata'mızın fikirlerini yaşatma, onun ışığında yürüme görevimizse aynı zamanda onun da yüzünün yeni genç nesiller tarafından unutulmaması için heykellerini dikme gibi bir milli görevimiz var. Onu yerine getirdik. Son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyorum Tahir Başkanıma. O bu fırsatı vermeseydi olmayacaktı.''