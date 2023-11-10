Haberler Gündem Haberleri Çocuklar vicdansızca hayattan koparılıyor
Giriş Tarihi: 10.11.2023

Çocuklar vicdansızca hayattan koparılıyor

Çocuklar vicdansızca hayattan koparılıyor
Emine Erdoğan, Taşkent'te Dünya Çocuk Günü çerçevesinde katıldığı forumla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Bu anlamlı program vesilesiyle bir kez daha Filistinli çocukların vicdansızca hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim" ifadelerini kullandı. Forumdaki konuşmasında da İsrail'in saldırılarından etkilenen çocuklara dikkat çeken Emine Erdoğan, "Nefreti zırh gibi kuşanmış, merhametini kaybetmiş ve vicdanının sesini susturmuş bir devlet, çocukların üzerine füzeler, bombalar yağdırarak dünyamızı felakete sürüklüyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklar vicdansızca hayattan koparılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA