Çocuklar vicdansızca hayattan koparılıyor

Emine Erdoğan, Taşkent'te Dünya Çocuk Günü çerçevesinde katıldığı forumla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Bu anlamlı program vesilesiyle bir kez daha Filistinli çocukların vicdansızca hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim" ifadelerini kullandı. Forumdaki konuşmasında da İsrail'in saldırılarından etkilenen çocuklara dikkat çeken Emine Erdoğan, "Nefreti zırh gibi kuşanmış, merhametini kaybetmiş ve vicdanının sesini susturmuş bir devlet, çocukların üzerine füzeler, bombalar yağdırarak dünyamızı felakete sürüklüyor" dedi.