Filistinli sağlık çalışanları onurlu bir duruş sergiliyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Filistinli doktorlarla sağlık çalışanlarının onurlu ve cesur duruş sergilediğini söyledi. TBMM'de doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla basın toplantısı düzenleyen Durgut, İsrail'in "Tahliye edin, yoksa vuracağız" diye tehdit ettiği Al Awda Hastanesi doktorlarının, "Acılar bitene kadar biz burada kalacağız" dediğine dikkat çekti. İsrail'in, koordinatları verilmesine rağmen Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni vurduğunu belirten Durgut, Cenevre Sözleşmelerinin, hastaların, hastanelerin korunmasına da yönelik hükümler içerdiğini anımsattı. Durgut, "BM ve ilgili kurumlar, Gazze'deki sivil ve tıbbi kuruluşlara yönelik saldırılara son verilmesi için harekete geçmeli. Yaraları sarmak sadece doktorların değil bütün insanlığın sorumluluğu" dedi. Sağlık çalışanları ise toplantıya İsrail saldırılarında şehit olan sağlık çalışanlarının fotoğraflarının yer aldığı bir döviz getirdi.