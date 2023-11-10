Firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı. ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirlenen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç astsubay Ömer B. (34), 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser Rıdvan K. (31) ile 2 yıl 1'er ay hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmenler Hakan B. (44) ve İbrahim Y.'nin (56) saklandığı adresler tespit edildi. TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda firari hükümlüler yakalandı. Gözaltına alınan 4 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.