İsmail Saymaz’dan skandal sözler: FETÖ’yü böyle aklamaya çalıştı…

Yargıtay tarihinde bir ilk olan bu karar, dikkat çekti. Her fırsatta adalet ve hukuk vurgusu yapan isimler, sırf kendi istedikleri karar çıkmadı diye yargıyı hedef geçti. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel bile sokak çağrısı yapmaktan çekinmedi.