Kılıçdaroğlu’ndan geriye sadece bir kişi koltuğunu korudu

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından değişim sonrası koltuğunu yalnızca bir kişi korudu. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Özel'in ekibinde yer almazken, Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü, Özgür Özel'in döneminde de görevine devam edecek.

Koltuğunu koruyan bu ismin Kılıçdaroğlu'nun en yakını olması dikkat çekti. O isim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı yıllardan itibaren yanında bulunan, CHP'de Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürlüğünü yapan Şükran Kütükçü.

Bu sabah CHP TBMM grubunda çalışan kişilerin listesini alan Kütükçü, "Gidecek-Kalacak" tablosu oluşturdu. Özgür Özel'in genel başkanlığı için çalıştığını söyleyen Kütükçü, yakın çevresine, Ben varken burada kimse yoktu, Özgür'ü ben yetiştirdim. Herkes gider ben kalırım." dediği öğrenildi.