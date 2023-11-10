Haberler Gündem Haberleri MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:19 Son Güncelleme: 10.11.2023 14:29

MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdi.

Halit TURAN Halit TURAN
MİT’ten nokta operasyon! PKK/KCK’nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist etkisiz

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Yadin Bulut, 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Hakurk-Avaşin'de faaliyetlerini sürdürdü.

Terör örgütü PKK/KCK'nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ile kara para trafiğini yöneten sözde sorumlulardan olduğu belirlenen Yadin Bulut, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine MİT'in düzenlediği nokta operasyonla Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

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MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist etkisiz
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