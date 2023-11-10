Özel’in sokak çağrısına ‘hukuk devleti’ yanıtı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, bir ilke imza atarak Gezi Davası hükümlüsü Şerafettin Can Atalay için 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması tartışmalara yol açtı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına hükmederek, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM'ye bildirimde bulunmuştu.Kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunan Yargıtay'ın kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grubunda yaptığı açıklamada kararın Meclis'e karşı bir darbe girişimi olduğunu iddia ederek "Halkı direnmeye çağırıyoruz. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız" açıklaması yaptı.Özel'in bu açıklamasına yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi uyarınca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclis'e yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür."Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Yargıtay'ın AYM'nin ihlal kararına uymama kararının gerekçeleriyle doğru olduğunu açıkladı. Uçum, "AYM, mahkûmiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda ısrarla Anayasa'yı tanımıyor, Anayasa'nın 14. maddesini yok sayıyor. Anayasa'nın bu amir hükmüne rağmen AYM Anayasa'ya aykırı kararlar vermeye devam ediyor. Yargıtay'ın AYM ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur" dedi.