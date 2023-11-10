TTB Merkez Konsey üyelerinin görevden alınması davasında reddi hakim talebi reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle hazırlanan ve Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilen davanameye ilişkin yapılan ön inceleme duruşmasına, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ve avukatları katıldı.

FİNCANCI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Mahkemede hakim, önceki celsede davalı avukatlarının reddi hakim talebinde bulunduğunu, bu nedenle dosyanın 32. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildiğini, ilgili mahkemenin de bu talebi reddettiğini kaydetti. Söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, gözaltına alındığı tarihte beyanı alınmadan bu davanın açılmasının hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, "Cumhuriyet savcılığı tarafından olaya ilişkin beyanımın alınmaması ve henüz gözaltındayken bir soruşturma yürütülmeden açılan davanamenin usul yönünden hukuka aykırılık taşıdığı ortadadır. Bu sebeplerle davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

MAZBATALARI İSTENDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak sanıklar hakkında başka bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin öğrenilmesine, Çankaya ilçe seçim kuruluna yazı yazılarak TTB'nin başkanının belirlenmesine ilişkin seçim tutanaklarının ve merkez konseyi üyelerinin belirlenmesine ilişkin mazbataların istenmesine karar vererek davayı erteledi.