AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay’ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'la ilgili verdiği ihlal kararına karşın Yargıtay 3. Dairesi bir ilke imza attı. AYM'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

"YARGITAY'IN KARARI KENARA ATILAMAZ"

Başkan Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Yargıtay'ın aldığı kararın asla bir kenara atılamayacağını belirten Başkan Erdoğan, " Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez" dedi.