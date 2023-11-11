Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 ilde Narkogüç Operasyonu! 199 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde yapılan Narkogüç Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 58 kg kokain olmak üzere toplam, 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64800 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

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