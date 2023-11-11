Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 ilde Narkogüç Operasyonu! 199 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde yapılan Narkogüç Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 58 kg kokain olmak üzere toplam, 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64800 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
1⃣5⃣ ilde yapılan NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 1⃣9⃣9⃣ şüpheli yakalandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 11, 2023
5⃣8⃣ kg kokain olmak üzere toplam,
4⃣ , 5⃣ ton uyuşturucu madde ve
6⃣4⃣8⃣0⃣0⃣ adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
❌Diyarbakır İl Jandarma… pic.twitter.com/ONOEte7VEG