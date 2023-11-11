Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 ilde Narkogüç Operasyonu! 199 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 11.11.2023 08:22

Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 ilde Narkogüç Operasyonu! 199 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde yapılan Narkogüç Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 58 kg kokain olmak üzere toplam, 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64800 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 ilde Narkogüç Operasyonu! 199 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde yapılan Narkogüç Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 58 kg kokain olmak üzere toplam, 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64800 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 ilde Narkogüç Operasyonu! 199 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA