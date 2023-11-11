Başkan Erdoğan’dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülke, millet ve çevre için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bugün ülkenin 2023 farklı noktasında milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu, her şehirde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanlarının kurulduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin dünya gündeminden düşmediği bir dönemde havanın, suyun, toprağın, ağacın ve varisi olduğumuz bütün güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Rabb'imizin bize emaneti olan tabiata sahip çıkarak gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke bırakmayı hedefliyoruz. 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile bir fidan dikin' emrine uyarak ağaçlandırma, ormancılık ve milli park projeleriyle daha yeşil bir Türkiye hedefine doğru adım adım ilerliyoruz.

Son 22 yılda yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman alanımızı 2,5 milyon hektar artırdık. Tabiat parkı sayımızı 17'den 266'ya çıkardık. Bugün dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biriyiz. BM listelerinde Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'na Nefes' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmalara her gün yenilerini eklerken milletimizin de bizlerle aynı heyecanı paylaştığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün 'Ne kadar çok ağaç dikersek geleceğe o kadar büyük miras bırakmış oluruz.' diyerek ağaç dikme alanlarına koşan bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum."