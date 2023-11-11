Camideki provokasyonda yeni gelişme: Atatürk’e “kafir” diyen şüpheli tutuklandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 10 Kasım'da Gayrettepe'deki bir camide yaşananlar pes dedirtti. Cuma namazında camii imamının Atatürk'ü anarak dua etmesi üzerine bir şahıs provokasyon dolu sözlerle camiyi terk etti. İmam dua okurken "Kafire rahmet okunmaz. Bunların arkasında namaz kılınmaz. Kafire dua edilmez diye bağırarak camiden çıktık elhamdülillah" diyerek camiyi terk eden şahıs üstüne bu sözleriyle video çekti.