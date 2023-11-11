Dünya böyle katliam görmedi

İsraıl'ın ölüm yağdırdığı Gazze'de yaşanan soykırım, tarihin en büyük çocuk katliamları arasında ilk sıraya yerleşti. Dehşet uyandıran verilere göre, Gazze'de bir ayda öldürülen çocuk sayısı, son 14 yılda Ortadoğu'daki ülkelerde yaşanan katliamlardan daha fazla. Gazze'de 30 günde 4 bin 100 çocuk katledildi. Bu sayı on yıllarca savaşların yaşandığı Suriye, Irak, Afganistan, Yemen ve Ukrayna'nın katbekat üzerinde yer alıyor. 2011 yılında başlayan Suriye'de bile çocuk ölümleri Gazze kadar şiddetli olmadı. Suriye'de 2011'den bugüne kadar toplam 12 bin çocuk öldürüldü. Yani Suriye'de 3 günde bir çocuk ölümü gerçekleşti.2003'te işgal edilen Irak'ta tablo farklı değil. ABD tarafından işgal edilen Irak'ta yıllar boyunca 461 bin kişi öldürüldü. 14 yıl süren savaşta, toplam 3 bin 119 çocuk katledildi. Çocuk ölümleri, her 2 günde ortalama 1 çocuğun öldürülmesi olarak kayıtlara geçti. ABD, 2001 yılında Afganistan'ı da işgal etti. Afganistan'da 12 yılda toplam 8 bin 99 çocuk öldürüldü. Yemen'de ise 7.5 yılda 3 bin 700 çocuk yaşamını yitirdi. Bu savaşlardan en yakın tarihlisi olan Ukrayna'da da 21 ayda 510 çocuk yaşama veda etti.