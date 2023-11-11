Eleştirilere dayanamadı, meclis oturumlarının canlı yayınlanmasını engelledi

Eleştirilere dayanamayan ve meclis oturumlarının canlı yayınlanmasını engelleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sansür tutumu gündemdeki yerini koruyor. Sansür olayı Kasım ayının 4'ncü toplantısına damga vurdu. CHP meclis üyeleri uygulanan sansürü savunurken, Cumhur İttifakı üyeleri ise karşı çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Vedat Gündoğan, "Kendi imkanlarımızla kameralar getirip canlı yayın yaparız" dedi.

Önceki gün yapılan 4'üncü oturumda MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ ile AK Parti Grup Başkanvekili Vedat Gündoğan'ın ortak imzasıyla meclis çalışmalarının canlı olarak yayınlanması konusunda gündem dışı teklif verilerek mecliste oylanması istendi. Teklife CHP grubu adına Serdar Seyhan aykırı teklif sundu. Yapılan oylama sonucunda meclis oturumlarının belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanmasına karar verildi.

AK Parti Gurup Başkanvekili Vedat Gündoğan, kendisinin bir yayıncı olduğunu ve yayınlardan Başkan Karalar'ın rahatsızlık duyarak sansür uyguladığını ifade etti. Gündoğan, bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri olarak yeri geldiğinde sözlerinin kesildiğini, yeri geldiğinde meclis canlı yayınlarının yayından kaldırıldığını örnekleriyle ortaya koyacaklarını belirterek, "Eğer sansür konusunda ısrar edilirse kameraları meclise getirir ve meclis görüşmelerini yayınlarız" diye konuştu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumları bütçe ayı olunması nedeniyle ay boyunca sürecek. Bu nedenle Pazartesi günü toplanacak olan mecliste görüşmeler kaldığı yerden devam edecek. Başkan Zeydan Karalar eğer sansürden geri adım atmaz ise Cumhur İttifakı üyeleri kendi sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak meclisi Adanalılara aktaracak.