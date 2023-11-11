Gazze’deki hastaneler kuşatma altında

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 35'inci gün geride kaldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78'e yükseldiğini, ölenlerin 4 bin 506'sının çocuk, 3 bin 27'sinin kadın olduğunu açıkladı. İsrail'in işgal ordusu dün sabahın ilk saatlerinde Gazze kentinde birden fazla hastanenin yakınlarına hava saldırıları düzenledi. Gazze Medya Ofisi'nin Başkanı Salama Maaruf, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin avlusunu ve doğum ünitesini vurduğunu söyledi. Maaruf, Şifa Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı. İsrail ordusuna bağlı keskin nişancılar, dün Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine de ateş açtı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandı.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının gece saatlerinde Rantisi Çocuk Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırı sonucu hastanede yangın çıktığı ve büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in El-Avda Hastanesi çevresini vurduğu, 2 ambulansın hizmet dışı kaldığı kaydedildi.Birçok hastanenin çevresini İsrail'in işgal tanklarının sardığı belirtildi. İşgalciler, hastanelere yardımları tamamen keserken, hastanelere sığınan on binlerce sivilin de bölgeden tahliye edilmesi için bombardımanlara devam ediyor. Etrafı sarılan bölgelerden olan Nasr Hastanesi'nden ellerinde beyaz bayrakla ayrılmak isteyenlere işgalciler ateş açtı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail işgali Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşatıyor ve oksijen tanklarını durduruyor. Hasta çocuklar ölüm tehlikesi altında. Kuşatılan hastanelerdeki yerinden edilmiş kişiler ve sağlık çalışanlarının yiyeceği ve suyu yok" ifadesi kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'de 20 hastanenin kullanım dışı kaldığını bildirdi. İsrail ordusu ise 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 15 binden fazla yeri vurduklarını açıkladı.İsraıl'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 238 okul zarar gördü, 60'ı tamamen hizmet dışı kaldı. İsrail dün de binlerce Filistinlinin sığındığı Al-Buraq Oukulu'nu füzelerle vurdu. Saldırıda 50 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tarım sektörünün kaybı da 170 milyon doları buldu. BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Yönetici Sekreteri Rola Dashti, "Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda" dedi.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ve 380 yeni doğmuş bebeğin tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu duyurdu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke ise yaşanan vahşeti, "Yardım TIR'larımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir" sözleriyle özetledi.Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) İsrail'in ablukası altındaki Gazze için "Büyük salgın hastalıklar görülebilir" uyarısı geldi. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'nin sağlık durumuna ilişkin, "Şifa Hastanesi'nin özellikle acil ihtiyaçları vardı. Çok aktif bir çatışma bölgesinde olduğundan ulaşılması çok zor. Hastanede neredeyse hiç tıbbi malzeme kalmamış" dedi.İsrail'in 35 gündür topyekûn abluka altına alarak yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, yakıt sıkıntısı nedeniyle ameliyat ve tedavi hizmetlerini ilkel yöntemlerle sürdürmeye çalışıyor. İsrail ordusunun saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yakıt ulaşımını tümüyle engellemesi, hastaneleri karanlığa mahkûm etti. Gazze'deki Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi'nde sağlık ekipleri, yakıtın tükenmesinden kaynaklanan elektrik kesintileri nedeniyle minimum kaynaklarla çalışıyor. Karanlığa gömülen ameliyathanelerde doktorlar, ameliyatları el fenerlerinin ışığında yapıyor.