İftira atan Arslan ve Özkan tazminata mahkûm oldu

HALK TV'deki çirkin iftira cezasız kalmadı. CHP yandaşı televizyon kanalında 1 Aralık 2020'de yayınlanan Medya Mahallesi isimli programda gazeteci Ayşenur Arslan ve yazar Necati Özkan, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak'ı hedef aldı. İkili, programdaki konuşmalarında Serhat Albayrak'ın pelikan isimli yapılanmanın içinde olduğunu iddia etti. Arslan ve Özkan'ın iddiaları gerçek dışı ve asılsız çıkarken, kendisine atılan iftiraları yargıya taşıyan Serhat Albayrak, ikili hakkında tazminat davası açtı. Yaklaşık 3 yıl süren yargı süreci dün sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Arslan ve Özkan'ın Serhat Albayrak'a 30 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Avukat Fatih Savaş, yaptığı açıklamada "Yalan ve iftirayla yayın yapan fondaş medyayla mücadeleye tüm gücümüzle devam edeceğiz" dedi.