Mansur Yavaş’a oy vermedikleri için cezalandırılıyorlar

Yerel seçimlerden önce köylüye sembolik rakamlarla su satacağını, suyun Allah'ın nimeti olduğunu ve kar edilmeyeceğini söyleyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan'da Karahisar Köyü sakinlerine yıllardır temiz su temin etmedi. Köyün içine kadar döşenen borulara rağmen borularla su vermek yerine köy halkına tankerle su gönderen Yavaş'a tepki geldi.
KARAHİSAR KÖYÜ MUHTARI RESUL KARAKOÇ;
"Bizim köyümüze 4 buçuk yıldır tankerle su geliyor. Bu süre zarfı içerisinde ASKİ içme suyu borularını köyümüze kadar döşedi. Köyün ortak su deposuna kadar getirildi. Ama daha sonra bize mazeret olarak Kahramanmaraş depremini gösterip işi tam tamamlamadan çekip gittiler. Şu anda bize sırf oy vermedik diye bizi su vermeyerek cezalandırıyorlar. Suyu hala tankerlerle taşıyorlar köyümüze. Bizim hemen hemen her şeyimiz hazır olmasına rağmen Mansur Yavaş ve ekibi bile isteye ABB'yi maddi zarar sokuyor. Getirdikleri su içilebilir bir su da değil. Üstelik taşıma suya bir de fatura kesiyorlar. Hane başına hiç gelmezse 300 TL su faturası geliyor. Tankerle getirdikleri suyu biz hayvanlarımıza bile içiremiyoruz. İçme suyumuzu köyün uzak noktasındaki kaynaklardan getiriyoruz. Mansur Yavaş seçimden önce köylüye ucuz su vaadinde bulunmuştu. Allah'ın suyundan para kazanılmaz diyordu. Ama bugün hem gönderdiği içemediğimiz suya ödediğimiz faturalar ortada. Ben kul hakkı, yetim hakkı yemem diyordu. Hazır hat dururken tankerle su taşıyıp ABB'yi zarar sokuyor." ifadelerini kullandı.
Her anlamda ABB'yi maddi manevi zarar sokan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Karahisar köyüne içme suyu borusu döşenmesine rağmen su vermediği ayrıca köylülere suyu tankerle günde iki üç sefer yaparak götürdüğü öğrenildi. Köye gönderilen suyun içilemediğini belirten Karahisar Köyü Muhtarı Resul Karakoç, "Köyümüzün birçoğu yaşlı insanlardan oluşuyor. Bu insanlar köyün uzak yerinde akan pınardan kendilerine içme suyu getirmek zorunda kalıyor" dedi.
Yerel seçimlerden önce Ankaralılara verdiği hiçbir sözü tutmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, içme suyu boruları çekilmiş köye bile su vermekten aciz.
"MANSUR YAVAŞ BİLE İSTEYE ABB'Yİ ZARAR SOKUYOR"
Karahisar Köyü Muhtarı Resul Karakoç, "Bizim köyümüze 4 buçuk yıldır tankerle su geliyor. Bu süre zarfı içerisinde ASKİ içme suyu borularını köyümüze kadar döşedi. Köyün ortak su deposuna kadar getirildi. Ama daha sonra bize mazeret olarak Kahramanmaraş depremini gösterip işi tam tamamlamadan çekip gittiler. Şu anda bize su vermiyorlar. Suyu hala tankerlerle taşıyorlar köyümüze. Bizim hemen hemen her şeyimiz hazır olmasına rağmen Mansur Yavaş ve ekibi bile isteye ABB'yi maddi zarar sokuyor. Buraya çekilen borular sayesinde ABB'nin bize tankerle su taşımasına gerek kalmıyor. Biz bu borulardan temiz suyumuza ulaşabiliriz. Ama günde en az 2 sefer yapıp mazot yakıp bize su getiriyorlar. Getirdikleri su içilebilir bir su da değil. Üstelik taşıma suya bir de fatura kesiyorlar. Hane başına hiç gelmezse 300 TL su faturası geliyor. Tankerle getirdikleri suyu biz hayvanlarımıza bile içiremiyoruz. İçme suyumuzu köyün uzak noktasındaki kaynaklardan getiriyoruz. Köyümüzün çoğu yaşlı insanlar. Onlar bile yürüyerek gidip suyunu doldurup alıp gelmek zorunda kalıyor. Biz suyumuzun verilmesi için daire başkanlarından ASKİ yönetimine, Mansur Yavaş'a kadar herkese dilekçe yazdık. Hepsinin de konudan haberi var. Ama icraat yok. Kaymakamlık aracılığıyla gönderdiğim yazılar mevcut. Mansur Yavaş seçimden önce köylüye ucuz su vaadinde bulunmuştu. Allah'ın suyundan para kazanılmaz diyordu. Ama bugün hem gönderdiği içemediğimiz suya ödediğimiz faturalar ortada. Ben kul hakkı, yetim hakkı yemem diyordu. Hazır hat dururken tankerle su taşıyıp ABB'yi zarar sokuyor." dedi.
"SİYASİ SEBEPLERDEN DOLAYI BİZE SU VERMİYORLAR"
Köy sakini Ferhat Yalçın ise, "Yıllardır köyümüzde bu sorun var. Biz köyümüze su verilmesi için dilekçelerimizi yazdık önce kabul edildi. İhaleler yapıldı. Borular döşenmeye başlandı. Sonra siyasi sebeplerden dolayı bizim suyumuzu vermeme kararı aldılar. Şimdi eften püften bahanelerle bizi oyalıyorlar. ABB siyasi sebeplerle bize su vermiyor ama taşıma su göndermeye devam ediyor. Bile isteye ABB'yi de zarar sokuyorlar. Getirdikleri su zaten içilmiyor. Kaçıncı yüzyıldayız hala taşıma suyla insanlar mağdur oluyor. Mansur Yavaş seçimden önce 'tasarruf edeceğiz', 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız' diyordu. Böyle mi koruyacak hakkımızı? Mansur Yavaş ABB'yi Beypazarı Belediyesi sandı. Boyundan büyük işlere kalkıştı. Görüyoruz ki ABB yönetmek Mansur Yavaş'ın harcı değil. Burada böyle keyfi uygulamalarla halk perişan ediliyorsa Ankara'nın genelinin vay haline. Her ay ortalama 300 TL fatura ödüyoruz. Biz Nallıhan Belediye Başkanımız sayesinde hizmet gördük. Hatta şunu söyleyeyim Melih Gökçek'in bize yaptığı hizmetleri unutmak mümkün değil. Sayın Gökçek bizim köy odalarımızın çay bardaklarına kadar vermişti. Yıllardır Melih Gökçek'ten aldığımız hizmetin yüzde 1'ini alamadık. Seçim yatırımı için daha yeni köyümüze asfalt attılar." şeklinde konuştu.
"TANKERLE SU GETİRİYORLAR ÜSTÜNE BİR DE FATURA KESİYORLAR"
Köy sakini Şenol Köse, "1973'den beri bu köydeyim. Şu anda içme suyu borularımız olmasına rağmen ABB bize su vermiyor. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyorlar. Sırf siyasi sebeplerden ötürü ABB bize su vermiyor. Tankerlerde getirilen su ne yazık ki içilmiyor. Üstüne bir de fatura kesiliyor. Su bulanık, kokuyor. Köy halkı bu suyu kullanmaya zorlanıyor. Sırf oy vermedik diye bizi susuzlukla cezalandırıyorlar." şeklinde konuştu.