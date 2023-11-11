Mansur Yavaş’a oy vermedikleri için cezalandırılıyorlar

"SİYASİ SEBEPLERDEN DOLAYI BİZE SU VERMİYORLAR"

Köy sakini Ferhat Yalçın ise, "Yıllardır köyümüzde bu sorun var. Biz köyümüze su verilmesi için dilekçelerimizi yazdık önce kabul edildi. İhaleler yapıldı. Borular döşenmeye başlandı. Sonra siyasi sebeplerden dolayı bizim suyumuzu vermeme kararı aldılar. Şimdi eften püften bahanelerle bizi oyalıyorlar. ABB siyasi sebeplerle bize su vermiyor ama taşıma su göndermeye devam ediyor. Bile isteye ABB'yi de zarar sokuyorlar. Getirdikleri su zaten içilmiyor. Kaçıncı yüzyıldayız hala taşıma suyla insanlar mağdur oluyor. Mansur Yavaş seçimden önce 'tasarruf edeceğiz', 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız' diyordu. Böyle mi koruyacak hakkımızı? Mansur Yavaş ABB'yi Beypazarı Belediyesi sandı. Boyundan büyük işlere kalkıştı. Görüyoruz ki ABB yönetmek Mansur Yavaş'ın harcı değil. Burada böyle keyfi uygulamalarla halk perişan ediliyorsa Ankara'nın genelinin vay haline. Her ay ortalama 300 TL fatura ödüyoruz. Biz Nallıhan Belediye Başkanımız sayesinde hizmet gördük. Hatta şunu söyleyeyim Melih Gökçek'in bize yaptığı hizmetleri unutmak mümkün değil. Sayın Gökçek bizim köy odalarımızın çay bardaklarına kadar vermişti. Yıllardır Melih Gökçek'ten aldığımız hizmetin yüzde 1'ini alamadık. Seçim yatırımı için daha yeni köyümüze asfalt attılar." şeklinde konuştu.

"TANKERLE SU GETİRİYORLAR ÜSTÜNE BİR DE FATURA KESİYORLAR"

Köy sakini Şenol Köse, "1973'den beri bu köydeyim. Şu anda içme suyu borularımız olmasına rağmen ABB bize su vermiyor. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyorlar. Sırf siyasi sebeplerden ötürü ABB bize su vermiyor. Tankerlerde getirilen su ne yazık ki içilmiyor. Üstüne bir de fatura kesiliyor. Su bulanık, kokuyor. Köy halkı bu suyu kullanmaya zorlanıyor. Sırf oy vermedik diye bizi susuzlukla cezalandırıyorlar." şeklinde konuştu.