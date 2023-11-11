MSB: 15 Ağustos-10 Kasım tarihleri arasında hudutlarda 200 terörist yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan hudut kartallarının; sınırların güvenliği için tel engeller, modüler beton duvarlar ve derin hendeklerden oluşan sınır fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra son teknoloji ürünü sistemleri kullandığı belirtildi. Açıklamada, "Kamera, termal kamera ve dronlar ile keşif ve gözetleme faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçiklerimiz, 15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında hudutlarımızdan geçmeye çalışan 200 teröristi yakaladı. Bunlardan 154'ünün FETÖ-PDY'ye, 40'ının PKK/KCK-PYD/YPG'ye, 5'inin DEAŞ'a ve 1'inin MLKP terör örgütüne mensup olduğu belirlendi. Ayrıca aynı tarihler arasında 41'i PKK mensubu, 3'ü de DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 44 terörist hudut birliklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu tarihler arasında hudut kartallarımız 6 bin 541 düzensiz göçmeni yakalarken, 49 bin 281 düzensiz göçmenin ise yasa dışı hudut geçiş girişimini engelledi" denildi.

ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU'NDAN DENETİM

Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Suriye, Irak, İran, Yunanistan ve Bulgaristan hudutlarında görevli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi. Yasa dışı göçle mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetleyen, bölge arazisini inceleyen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, hudut hattında alınacak ilave tedbirlerle ilgili talimatlar verdiği kaydedildi.