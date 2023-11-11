SABAH yazdı Buca’daki çevre felaketi önlendi

İzmir'deki Buca Cezaevi, 3 yıl önce meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde ağır hasar alınca boşaltıldı. Cezaevini yıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arazisini önce rezerv alan ilan ederek hazırladığı imar planlarını askıya çıkardı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hükümetin araziye AVM yapmayı planladığını öne sürerek, "Biz yeşil alan yapacağız" dedi. Ancak, yeşil alan yapmak bir yana kentin tam ortasını çöplüğe çevirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, "Soyer burayı AVM yapacaktı, başaramadı, hırsından çöplük yapmaya kalktı" diye tepki gösterdi.SABAH, yaşanan çevre katliamını 'Yeşil alan dedi çöplük yaptı' başlığı ile manşetine taşıdı. SABAH'ın haberini ihbar kabul eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alana giderek tespit yaptı. Belediye de iş makineleri ile molozları kaldırıp moloz döküm sahasına götürdü.