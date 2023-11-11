Sahra hastanesi ve tıbbi yardım yüklü gemi yola çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan içinde ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve tam donanımlı sahra hastaneleri olan gemi Gazze'ye tıbbi yardım götürmek için sabah saatlerinde İzmir Alsancak Limanı'ndan Mısır El Ariş Limanı'na doğru yola çıktı.20 tam donanımlı ambulans ile UMKE araçlarının ve sağlık tesislerine yönelik enerji desteği için jeneratörlerin de bulunduğu geminin Alsancak Limanı'ndaki yükleme işlemleri önceki gece saatlerinde tamamlandı. Son kontrolleri yapılan gemi, Gazzelilere yardım için Mısır'ın El Ariş Limanı doğru yola çıktı.