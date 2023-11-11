Türkiye Yüzyılı’nın inşasına hiçbir güç engel olamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkânı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki tören, saat 08.50'de devlet erkânının Aslanlı Yol'da yürümesiyle başladı. Başkan Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 85 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı da yarıya indirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, vefatınızın 85. seneidevriyesi bir kez daha zatıâlinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğrunda kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yâd ediyoruz. İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye'yi Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85. yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan, Anıtkabir ziyareti sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Erdoğan, "Selamlarınızı ilettim" dediği Bahçeli'yi kahvaltıya davet etti.