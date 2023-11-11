Yargıtay’dan AYM açıklaması

Yargıtay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararı konusunda açıklama yaptı. AYM kararları gibi, kesinleşmiş tüm mahkeme kararlarının herkes için bağlayıcı olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: "AYM'nin, bireysel başvuru incelemelerinde zaman zaman anayasal ve yasal sınırları aşarak Yargıtay ve Danıştay uzman dairelerince geliştirilen yerleşik içtihatları ters yüz edecek, hukuk sistemini kaosa sürükleyecek şekilde kararlar alması, kesin hüküm etkisinin tamamen devre dışı bırakılmasına neden olmaktadır. Türk yargı sisteminin yapısal sorunlarının çözümü için elverişli araç olması ümit edilen bireysel başvurunun mecrasından çıkması, yargı sistemini zayıflatan sistemsel bir sorun haline gelmiştir."