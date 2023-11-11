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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Yargıtay’dan AYM açıklaması

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay’dan AYM açıklaması
Yargıtay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararı konusunda açıklama yaptı. AYM kararları gibi, kesinleşmiş tüm mahkeme kararlarının herkes için bağlayıcı olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: "AYM'nin, bireysel başvuru incelemelerinde zaman zaman anayasal ve yasal sınırları aşarak Yargıtay ve Danıştay uzman dairelerince geliştirilen yerleşik içtihatları ters yüz edecek, hukuk sistemini kaosa sürükleyecek şekilde kararlar alması, kesin hüküm etkisinin tamamen devre dışı bırakılmasına neden olmaktadır. Türk yargı sisteminin yapısal sorunlarının çözümü için elverişli araç olması ümit edilen bireysel başvurunun mecrasından çıkması, yargı sistemini zayıflatan sistemsel bir sorun haline gelmiştir."
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Yargıtay’dan AYM açıklaması
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