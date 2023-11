‘Yargıtay’ın kararı bir kenara itilemez’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Erdoğan şunları söyledi: "Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkâr edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir.Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Şimdi Can Atalay'ı alın koyun bir kenara. Bundan önce yine benzer şeyler maalesef oldu. Parlamentomuz da bu konularda ağır hareket ediyor. Yani birçok terörist parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması süreci geciktiği için kaçtılar, yurtdışına çıktılar. Bunların bu kadar ağır ele alınmaması gerekiyor. Çok seri kararla bu işlerin bitirilmesi lazım. Seri olarak bu adımlar atılmayınca ondan sonra bakıyorsunuz birisi Amerika'da, birisi Almanya'da, birisi Fransa'da meydana çıkıyor. Ondan sonra da oralardan Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Benim ülkem yurtdışına kaçmış sapıkların tehdidiyle karşı karşıya kalmamalı, kalamaz. Anayasa yapma yetkisi yüce Meclis'imizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş Meclis'in bu mutlak yetkisine el uzatamaz."