YSP Kongresinde Öcalan posteri açan şüphelinin 5 yıl hapsi istendi

Yeşil Sol Parti'nin 15 Ekim'de Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan posterini açtığı tespit edilen Agit Yaray tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yaray hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Yaray'ın olay anında kendisini gizlemek amacıyla yüzünü kapattığı, kıyafetinin incelenmesi sonucunda kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

KIZ KARDEŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ

Yaray iddianamede yer alan ifadesinde, kimseden talimat almadığını, yasa dışı bir etkinliğe katılmadığını, mahalleden arkadaş çevresi ve sosyal medya aracılığı ile yapılan kongreden haberi olduğunu, soy isimlerini hatırlamadığı Agit, Azad, Vedat isimli arkadaşlarıyla partinin organizasyonu kapsamında İstanbul'dan otobüsle Ankara'ya geldiğini söyledi. Yaray'ın ailesinin incelendiği araştırma raporunun yer aldığı iddianamede, kız kardeşi Altun Yaray'ın 2016'da terör örgütünün dağ kadrosu içerisinde silahlı faaliyet gösterirken etkisiz hale getirildiği, erkek kardeşi Nihat Yaray'ın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydının olduğu aktarıldı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MEŞRU GÖSTERMEYE YÖNELİK HAREKET'

İddianamede, Yaray'ın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak terör örgütü propagandası yaptığı ifade edilerek, "Şüphelinin bu propaganda esnasında kimliğini gizlemek maksadıyla yüzünü kapattığı, Öcalan posterinin asılmasının terör örgütünü meşru göstermeye yönelik bir hareket olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şüphelinin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sahiplenilmesine, örgüte destek olunmasına, terör örgütünün tabanının diri tutulmasına, terör örgütü mensuplarının moral ve motivasyonunun yükseltilmesine yönelik mezkur kongredeki eylemi ile örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övdüğü, meşru göstermeye çalıştığı, bu yöntemlere başvurmayı teşvik ettiği ve bu şekilde isnat edilen 'terör örgütü propagandası yapma' suçunu işlediği hususunda hakkında kamu davasının açılması ve mahkumiyet hükmü tesis edilmesi için yeterli delil ve şüphe elde edildiği anlaşılmıştır" denildi.