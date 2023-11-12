Bakan Ali Yerlikaya: Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran sınırında bulunan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'na gitti. Bir dizi ziyaret ve incelemelerin ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, göçle mücadeleye ve terör operasyonlarına değindi.
Bakan Ali Yerlikaya, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yapım süreci hızlandırılan Gürbulak Sınır Kapımız var. 2 etaptan oluşuyor. İlk etabı yakın bir zamanda tamamlanacak. 2'nci etap ise 2025'in ortalarında tamamlanacak. Türkiye'de yapılan yeni nesil kapılar gibi Gürbulak da modern yüzüyle hizmete alınmış olacak. Biliyorsunuz Bakanlık olarak terörle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve diğer suçla mücadele unsurlarıyla kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Biz sınır duvarı ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Buradaki gücümüz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığına ve farklı göç rotaları arayışı içerisine girdiklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada hiçbir şekilde durmayacağız. Günlük ortalaması 818 araç giriş ve çıkışı ve 3 binin biraz altında da yolcu giriş çıkışının olduğu bir kapımız. İhracat ve ithalat toplamı 1 milyar dolar civarında olan bir kapımız. Bilinsin ki devletimizin tüm imkan ve kabiliyetlerimizle buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.
aHaber'in özel yayınına da katılan Bakan Ali Yerlikaya, şunları söyledi: Hudut duvarlarının yapımı buradaki karşı tepede görülüyor Türkiye'de 341 elektooptik kuleler var gece görüş radar sistemi gündüz kamera sistemi bunların kaydı en ufak harekete karşı duyarlı olan sensörler ve güvenlik yollarımız var. Hudut Birliklerimiz kahramanca sınırlarımızı bekliyor kara sınırlarımızı. Büyük bir gayretle yapılan bir hizmet bu. Sadece Gökay Hudut taburu yıl başından bu yana 18 bin 500 bu duvarın İran tarafından bize gelmek isteyen kaçak göçmenleri engellediğini biliyoruz.