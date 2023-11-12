Bakan Koca: Gazze’ye yardımların en büyüğü Mısır’a varıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze'ye yapılan sağlık ve insani yardımlarla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor." dedi.
Türkiye, İsrail ordusunun saldırısı altındaki Gazze'ye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bir yandan yardım malzemeleri ulaştırılıyor bir yandan da diplomasi görüşmeleri yapılıyor.
GAZZE'YE EN BÜYÜK YARDIM ELİ
Gazze'ye şu ana kadar ki en büyük en büyük yardım desteği de geçtiğimiz günlerde Türkiye'den yola çıkmıştı. Bakan Koca 51 konteynerlik tıbbi malzemenin Mısır'a bu gece varacağını söyledi.
51 KONTEYNER TIBBİ MALZEME VE 20 AMBULANS
Bakan Koca yardım gemisi yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Gazze'deki hasta ve yaralı kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa hafifletme amacıyla Mısır Sağlık Bakanı ve yetkililerle yakın iş birliği çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Bilindiği üzere, daha önce ilaç, tıbbi sarf malzemesi, tıbbi cihaz ve jeneratörlerden oluşan 8 kargo uçağımız Mısır'ın El Ariş Havalimanına ulaşmıştı. Bugün itibarıyla ise Mısır Sağlık Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Khaled Abdel Ghaffar'ın yoğun gayretleri neticesinde Türkiye'den gönderecek olduğumuz toplam 51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulansın gemi yoluyla sevkiyatı için gerekli izinler alınmış, malzemeler İzmir'in Alsancak Limanından gemiye yüklenerek yola çıkmıştır.
Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor. pic.twitter.com/9ZAKPCHNJa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2023