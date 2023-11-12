Bakan Koca: Gazze’ye yardımların en büyüğü Mısır’a varıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze'ye yapılan sağlık ve insani yardımlarla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor." dedi.

Türkiye, İsrail ordusunun saldırısı altındaki Gazze'ye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bir yandan yardım malzemeleri ulaştırılıyor bir yandan da diplomasi görüşmeleri yapılıyor.