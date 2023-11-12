Bu evleri rüyamızda görsek inanmazdık

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan veya ağır hasar alan Hatay Altınözü Babatorun Mahallesi'ndeki depremzedeler devletin gece gündüz çalışarak 9 ay gibi rekor bir sürede yaptığı köy evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Depremde 11 yakınını kaybeden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın kura çekimi sonucu ilk 25 eve yerleşen aileleri ziyaretine SABAH da katıldı.
6 çocuk annesi Güler Sözer ve eşi Seyfettin Sözer (62):
Gelinimizle birlikte kaldığımız iki katlı ev yıkıldı. Yeni evi görünce sevinçten ağladım. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Bu kadar hızlı ve güzel olacağını rüyamızda görsek inanmazdım. Cumhurbaşkanımızdan başka hiç kimse bu kadar hızlı bize evimizi teslim edemezdi. Yaşadığım sürece bu yapılanı unutmam. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi sokakta bırakmadılar.
Sıdıka Doğrukul (50):
Evimizi söyledikleri süreden daha kısa zamanda teslim ettiler. Çok güzel bir eve kavuştuğum için mutluyum. Böyle bir ev vereceklerini tahmin bile etmiyordum.
VATANDAŞLARIMIZA YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRDİK
Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı'yla aileleri ziyaret eden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Vatandaşın derdi bizim derdimiz. Vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdik, unutulmadıklarını görünce mutlu oluyorlar. Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.
KÖY EVİ DEĞİL SANKİ SARAY
3 çocuk annesi Fatma Tüfek (55):
Eski evim topraktandı. Mutfağım bile
yoktu. Sanki köy evi değil saray yapmışlar.
Cumhurbaşkanımıza
çok teşekkür ederim.
Cumhurbaşkanımız ile sevgili
eşini çay içmeye bekliyorum.
Bizlere teslim
edilen evler köy evi değil
adeta saray. Bizi sokakta
bırakmadılar.
Eşi Mürsel Tüfek:
Gerçekten çok güzel bir
ev yapmışlar. Evimizi kısa
sürede teslim ettiler, çok
mutluyuz.
2024'TE 40 BİN EV DAHA TESLİM EDİLECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planlamasıyla, TOKi eliyle 220 bin konutun yapılacağı Hatay'da ilk etapta 40 bin ev depremzedelere yeni yıl itibarıyla teslim edilmeye başlanacak.