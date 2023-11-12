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Giriş Tarihi: 12.11.2023

Gardaştan K.Maraş’a 100 milyon dolar

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Gardaştan K.Maraş’a 100 milyon dolar
Türkiye ile Azerbaycan, Kahramanmaraş için de tek yürek oldu. İki ülke arasında deprem sonrası kentin ihyasını hızlandıracak yeni bir anlaşma daha yürürlüğe girdi. Kahramanmaraş'ın bir bölgesinde konut, okul ve kültür merkezi yapımını kapsayan işbirliği için Azerbaycan 100 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Bu tutar ile kentte inşa edilecek yapılar, sonrasında Türkiye'ye hibe edilecek.
"Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması" için imzalar 25 Eylül'de Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde atılmıştı. 2 yıl süreyle yürürlükte kalacak anlaşma dün Resmi Gazete'de yayımlandı. TOKİ ile Azerbaycan Toplu Konut İdaresi (MIDA), proje kapsamında beraber çalışacak. Bu kapsamda iki kurum arasında özel bir çalışma grubu oluşturulacak.
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Gardaştan K.Maraş’a 100 milyon dolar
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