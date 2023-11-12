Gaziantep’te sapasağlam konutlar için durmak yok

Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nda TOKİ tarafından radye temel ve tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı olarak yapılan konutlarda son aşamaya gelindi.
TOKİ uzmanı Fatih Taşdemir, "İslahiye'de 8 farklı etapta 4531 adet, Nurdağı'nda 3 farklı etapta 2509 adet olmak üzere toplam 7040 konutun inşaatı devam etmekte. Yüzlerce konut tamamlanma aşamasında" dedi.
'DEVLETİMİZ HEP YANIMIZDA OLDU'
Ahmet Doğan (Emekli- Nurdağı):
Devletimiz ilk
andan itibaren yanımızda
oldu. Cumhurbaşkanımız
hep gelip gitti, bizimle
ilgilendi. Konutlar da
kısa sürede yükseldi.
Anahtarlarımızı da inşallah
Cumhurbaşkanımız
teslim eder.
Gazi Murat Gökkaya:
Çok sayıda şehir
harap olmasına
rağmen yaralar
kısa sürede
sarıldı. Kalıcı
konutların teslim
aşamasına
gelmesinden
mutluyuz.