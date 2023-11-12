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Giriş Tarihi: 12.11.2023

Gaziantep’te sapasağlam konutlar için durmak yok

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te sapasağlam konutlar için durmak yok
Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nda TOKİ tarafından radye temel ve tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı olarak yapılan konutlarda son aşamaya gelindi.
TOKİ uzmanı Fatih Taşdemir, "İslahiye'de 8 farklı etapta 4531 adet, Nurdağı'nda 3 farklı etapta 2509 adet olmak üzere toplam 7040 konutun inşaatı devam etmekte. Yüzlerce konut tamamlanma aşamasında" dedi.



'DEVLETİMİZ HEP YANIMIZDA OLDU'
Ahmet Doğan (Emekli- Nurdağı): Devletimiz ilk andan itibaren yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız hep gelip gitti, bizimle ilgilendi. Konutlar da kısa sürede yükseldi. Anahtarlarımızı da inşallah Cumhurbaşkanımız teslim eder.
Gazi Murat Gökkaya: Çok sayıda şehir harap olmasına rağmen yaralar kısa sürede sarıldı. Kalıcı konutların teslim aşamasına gelmesinden mutluyuz.
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Gaziantep’te sapasağlam konutlar için durmak yok
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