Gaziantep’te sapasağlam konutlar için durmak yok

Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nda TOKİ tarafından radye temel ve tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı olarak yapılan konutlarda son aşamaya gelindi.TOKİ uzmanı Fatih Taşdemir, "İslahiye'de 8 farklı etapta 4531 adet, Nurdağı'nda 3 farklı etapta 2509 adet olmak üzere toplam 7040 konutun inşaatı devam etmekte. Yüzlerce konut tamamlanma aşamasında" dedi.Devletimiz ilkandan itibaren yanımızdaoldu. Cumhurbaşkanımızhep gelip gitti, bizimleilgilendi. Konutlar dakısa sürede yükseldi.Anahtarlarımızı da inşallahCumhurbaşkanımızteslim eder.Çok sayıda şehirharap olmasınarağmen yaralarkısa süredesarıldı. Kalıcıkonutların teslimaşamasınagelmesindenmutluyuz.