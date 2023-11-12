Kahramanlar operasyonu ile 42 mağara, sığınak, depo imha edildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis'te eş zamanlı "Kahramanlar" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 42 adet mağara sığınak ve depo imha edildi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI

12 ilde J-SİHA ve ATAK helikopterlerinin de yer aldığı 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda; 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet anti-personel mayını, 112.5 kg patlayıcı madde, 2 adet PKMS makinalı tüfek, 33 adet el bombası, 9 adet top, havan ve obüs mühimmatı, 15 adet EYP, 1 adet RPG-7 roketatar, 18 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet havan silahı, 2 adet uçaksavar mühimmatı, 3 adet bomba atar mühimmatı, 127 adet tüp, (EYP yapımında kullanılan) bin 249 adet mühimmat, 22 adet telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınakların tespit edilip tek tek imha edildiği operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.