Köylüleri darp edip salondan çıkardılar

Muğla'da kızılçam ormanlarının tam ortasına kurulmak istenen çimento fabrikasının imar planının iptalini isteyen köylüler, Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis salonundan yaka paça dışarı atıldı. Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında kurulan Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası'nın ÇED raporu ve fabrika projesine Menteşe Belediyesi'nin verdiği ruhsat iptal edilmişti. Çimento fabrikasına karşı mücadele eden köylüler ve çevreciler, fabrika alanındaki 1/5000 ölçekli imar planının iptalini talep etmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı Meclis toplantısına katıldı. Konunun gündem maddesi olarak görüşülmesi talebi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Bunun üzerine köylüler salonda kurulan barikatı aştı. Çıkan arbedede Büyükşehir Belediyesi zabıtaları, köylüleri salondan zorla dışarıya çıkardı. Köylüler CHP'li Meclis üyelerini yuhalayarak "Deştin Çayı özgür akacak" sloganları attı.