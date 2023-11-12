‘Sorunun çözümü yeni anayasa’

Yargı Teşkilatı toplantısı, 81 ilin Cumhuriyet Başsavcıları, Adalet Komisyon Başkanları, Bölge Adliye ve İdari Mahkeme Başsavcıları ve tüm bakanlık birimlerini Antalya'da bir araya getirdi. Yargı teşkilatına ilişkin sorun ve önerilerin karşılıklı olarak değerlendirilmesi planlanan toplantıya katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay'ın mahkûmiyet kararı ile ilgili hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusuna ilişkin SABAH'a konutu.Anayasa'nın 153. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi kararlarının herkesi bağladığını, ancak 154. maddesinde ise adliye kararlarının son inceleme yerinin Yargıtay olduğunun vurgulandığını belirten Tunç, bazı bireysel başvuru kararlarının, Yargıtay'ın yıllarca oturmuş içtihatlarını bozduğunu gördüklerini kaydetti. 2021'de AYM'ye 8 bin 102 bireysel başvuru dosyası geldiği, 2023'te bu sayısının 74 bin 917'e çıktığını kaydeden Bakan Tunç, "2024'te ne kadar dosya geleceği herkesin malumu. Bu soruna tabii ki duyarsız kalamayız. Sorunun çözümü yeni bir Anayasa yapmaktır. Anayasa Mahkemesi'nin yapısında da değişiklik yapmamız gerekiyor. Yeni Anayasa konusunda TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin bu konuda duyarlı olacağına eminim. Yargı kararları tartışabilir, ancak birileri tarafından bu konu farklı bir yerlere çekilmek isteniyorsa, biz bunu reddediyoruz" ifadelerini kullandı.