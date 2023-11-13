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Giriş Tarihi: 13.11.2023 09:07 Son Güncelleme: 13.11.2023 09:16

Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu! 19 gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Ankara’da FETÖ/PDY operasyonu! 19 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca haklarında tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama ve örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları devam ediyor.

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Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu! 19 gözaltı
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