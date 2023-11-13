Biz insana sırf insan olduğu için hürmet ederiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri Açılış Töreni'nde konuştu.Biz siyasi hayatımız boyunca halka tepeden bakanlardan olmadık. Yaptığımız işe 'lütuf' değil 'hak teslimi' olarak baktık. Hep halkımızla iç içe olduk. Ülkemiz sosyal devlet vasfına tam anlamıyla bizim iktidarlarımız döneminde kavuşmuştur. İnancımız bize insanlığa özellikle ihtiyaç sahiplerine faydalı eserler bırakanların amel defterlerinin öldükten sonra da kapatılmayacağını söyler. Şimdiye kadar toplam 100 binden fazla insanımıza şefkat yuvası olan Darülaceze, bizler için gurur kaynağıdır.Burası din, köken, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm düşkünlere kucak açan, sığınabilecekleri bir çatı olan sembol bir kurumdur. Bu çatı altında alicenaplık vardır. İnsana sırf insan olduğu için hürmet etme anlayışı vardır. Modern kültürün dayattığı 'insan insanın kurdudur' zihniyeti yerine yüce gönüllülük vardır. Darülaceze gibi projelerle dünya imtihanını tamamlamak ve şükranla anılabilmek istiyoruz. İBB Başkanlığımızdan beri üstlendiğimiz tüm görevlerde hep bu anlayışla hareket ettik. Hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarımıza hizmet ettik. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yardım eli uzattık. Türkiye'nin merhamet sancağını Afrika'ya kadar dalgalandırdık.Herkesin refahını artırmaya çalıştık. İnşallah Darülaceze'yle de bunu ispatlayacağız. Şehitlerimizin emanetlerine, engelli kardeşlerimize, bakıma muhtaç yaşlılarımıza daima sahip çıktık. Burada da sahip çıkmaya devam ediyoruz. Böyle bir sistemi Türkiye siyasetine kazandırmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz.Laf yerine icraat üreten anlayışımızın en güzel örneği; şu projedir. Hedefimiz burayı bir sene içinde bitirip hizmete sunmaktı. Ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler nedeniyle 5 aylık bir gecikme oldu. Depreme rağmen projemizin inşa sürecini yakından takip ettik. Tamamlanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik.Şimdi bakıyorum, Netanyahu yanına iki bakanını almış basın açıklaması yapıyor çok rahatsız olmuş, Macron'un açıklaması, Riyad Zirvesi çok rahatsız etmiş. O bebekler, yavrular, 3-5 yaşındaki çocuklar... O şehit yavrularının cesetlerini koklayarak mezara götürdüler. Onların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste... Çıkacak.RiyadZirvesi'nde de şunu açık ve net şekilde gördük ki İslam Dünyası Türkiye'ye bakıyor. Birçok konuda önemli kararlar aldık. Yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi Riyad Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nin en önemli maddesiydi. İstanbul'da gerçekleştirilecek uluslararası toplantıyla vakur duruşumuzu bir adım daha öteye taşıyacağız.