CHP’deki sözde değişim İYİ Parti’yi ikna edemedi: 81 ilde aday çıkartacağız

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim krizi başladı. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi, partide tartışmaları artırdı. Genel Merkez, değişimci ve Kılıçdaroğlu tarafları olmak üzere parçalandı.
SÖZDE DEĞİŞİM İYİ PARTİ'Yİ İKNA EDEMEDİ
İstifa çağrısına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık genel başkanlık kariyerine bir yenilgi daha yazdı. Bu kez, koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.
İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, 81 ilde kendi adaylarını çıkartma çalışmalarına hızlı biçimde devam ettiklerini kaydetti.
Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Öncelikle biz bir başka partinin kongresini, burada yaşanan değişimi, almış olduğumuz karar açısından bir sebep-sonuç ilişkisinde değerlendirmiyoruz. Genel İdare Kurulumuzun aldığı karar nettir ve İYİ Partimiz 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir biçimde devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde de yine bazı illerimizde adaylarımızın açıklanmakta olduğunu göreceksiniz."
Zorlu, İYİ Partide son dönemde yaşanan istifalarla ilgili soruya ise şu karşılığı verdi:
"Biz bu yolculuğa devam ederken, kimsenin bize bir baskı aracı olarak herhangi bir argümanı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu anlamda bizden arkadaşlarımız ayrılabilirler, başka partilerde siyaset yapmak isteyebilirler. Bunlar daha önce de başka partilerde yaşanmış gelişmeler… Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı iddialarda, ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü İYİ Partiye yapılan bu saldırılara, bu şekilde ortak olma niyeti taşıyanların karşısında biz de gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız."
Başkan adayları belirlenmeye devam edilecek
İyi Parti bugüne kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kütahya, Düzce ve Kilis Belediye başkan adaylarını ilan etti. 28 ilçenin belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Akşener, gelecek hafta il ziyaretlerine devam edecek. Edinilen bilgiye göre, aday açıklanması beklenen illerin başında Sinop ve Çanakkale geliyor.
Beyannamede son aşamaya gelindi
İyi Parti'de yerel seçim için belediyecilik vaatlerini içeren beyanname hazırlanıyor. Tamamlanmak üzere olan beyannamenin kısa sürede kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
Başkan adayları için el kitabı hazırlanıyor
İyi Parti, belediye başkan adaylarının seçimi kazandıkları takdirde yararlanmaları için bir el kitabı da hazırlıyor. 140 sayfalık el kitabının tüm belediyecilik faaliyetleri için bir yol haritası niteliğinde olacağı ifade ediliyor.