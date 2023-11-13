CHP’deki sözde değişim İYİ Parti’yi ikna edemedi: 81 ilde aday çıkartacağız

Zorlu, İYİ Partide son dönemde yaşanan istifalarla ilgili soruya ise şu karşılığı verdi:

"Biz bu yolculuğa devam ederken, kimsenin bize bir baskı aracı olarak herhangi bir argümanı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu anlamda bizden arkadaşlarımız ayrılabilirler, başka partilerde siyaset yapmak isteyebilirler. Bunlar daha önce de başka partilerde yaşanmış gelişmeler… Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı iddialarda, ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü İYİ Partiye yapılan bu saldırılara, bu şekilde ortak olma niyeti taşıyanların karşısında biz de gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız."

Başkan adayları belirlenmeye devam edilecek

İyi Parti bugüne kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kütahya, Düzce ve Kilis Belediye başkan adaylarını ilan etti. 28 ilçenin belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Akşener, gelecek hafta il ziyaretlerine devam edecek. Edinilen bilgiye göre, aday açıklanması beklenen illerin başında Sinop ve Çanakkale geliyor.