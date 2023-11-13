CHP’li Eren Erdem’den Özgür Özel’e: Namus sözü verdiniz çark ettiniz

CHP'de Kurultay sonrasında yine bilindik manzaralar ortaya çıkmaya devam ediyor. 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. 'Değişimcilerin' adayı Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu.

Genel Başkanlığı Özgür Özel'in kazanmasının ardından CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem görevinden istifa etti. Erdem bugün sosyal medya platformu X üzerinden Özel'e yüklendi.

"NAMUS ŞEREF SÖZÜ VERDİN ANINDA ÇARK ETTİN"

Özel'in ön seçim konusunda 'namus ve şeref sözü verdiğini fakat anında çark ettiğini' savunan Erdem, "Kurultayımızda '3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, ön seçimi tüzüğe yazacağız' dediniz. Kurultayda sorunları çözüp yenilenecektik. Lakin, anında çark ettiniz" dedi.

"TÜZÜK KURULTAYI YAPMAMANIZ TABANI KAYGILANDIRIYOR."

Erdem, Özel'i hedef aldığı açıklamasında şunları yazdı: "Sayın Genel Başkanım, 38. olağan kurultayımızda "3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, önseçimi tüzüğe yazacağız" dediniz. Üstüne, "Namus sözü veriyorum" dediniz.

Ben, bir partiliyim! Haşa sizi yıpratmak gibi bir gayem olamaz… Ama, "Haberim yok, önseçim yok, temayül yapacağız" demişsiniz.

Haşa! Kalkıp namus şeref edebiyatı yapmam! Ama tüzük kurultayı yapmamanız tabanı kaygılandırıyor. Öte yandan; "namus şeref sözü vererek" yapacağınızı söylediğiniz tüzük kurultayında; yapısal sorunlarımızı büyük ölçüde aşıp seçime öyle girecektik.

Lakin, "Namus sözü" diyerek önerdiğiniz Kurultay'da sorunları çözüp yenilenecektik. Lakin, anında çark ettiniz. Kurultay yok dediniz. Sağlık olsun."

KENDİSİ DE NAMUS SÖZÜ VERİP TUTMAMIŞTI

Eren Erdem, mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması durumunda istifa edeceğini söylemiş ve 'namus sözünü' tutmamıştı.

X hesabından, 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Erdem'in görev alanı, Kılıçdaroğlu tarafından daha da genişletilmişti.