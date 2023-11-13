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Giriş Tarihi: 13.11.2023 09:46

FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ’nüm kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında, örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık, periyodik arama ve örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon
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