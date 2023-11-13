Haberler Gündem Haberleri İsrail’e karşı başlatılan sessiz oturma eylemi yağmura rağmen 13.gününde devam etti
Giriş Tarihi: 13.11.2023 16:27 Son Güncelleme: 13.11.2023 16:58

İsrail’e karşı başlatılan sessiz oturma eylemi yağmura rağmen 13.gününde devam etti

İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği soykırımı protesto etmek ve ateşkesi sağlamak amacıyla Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnsiyatifi tarafından 74 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Sultanahmet meydanındaki sessiz oturma eylemi sağnak yağmura rağmen 13. gününde de devam etti. Nöbeti devralan Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BAKAP) ve Nisan Girişim Grubu İsrailin saldırısının sona ermesi için yağmur da olsa kar da olsa eylemlerine devam edeceklerini kaydettiler.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İsrail’e karşı başlatılan sessiz oturma eylemi yağmura rağmen 13.gününde devam etti

İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. Gününde yağmur ve olumsuz hava şartlarına rağmen büyük katılımla devam ediyor. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından Sultanahmet Meydanı'nda başlatılan 15 günlük sessiz oturma eylemi 13. gününde nöbeti Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BAKAP) ve Nisan Girişim Grubu'nun devralması ile devam etti. Olumsuz hava şartları ve sağanak yağmurun etkisini arttırmasına rağmen Gazze'de devam eden soykırım ve ölümlerin durması için sessiz oturma eylemi devam ettirildi.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 74 Sivil toplum kuruluşunun destekleri ile devam eden sessiz oturma eyleminde nöbet değişimi yapıldı. Nöbeti devralan Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BAKAP) ve NİSAN Girişim Grubu, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'in terörist bir devlet olduğunu çoğu bebek ve çocuğu katlederek toplumun nefretini kazandığını haykırdı.

Sağanak yağmur altında eylemlerini sürdüren Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BAKAP) ve NİSAN Girişim Grubu'nun sessiz oturma eylemine Sultanahmet'i gezmek için gelen yerli ve yabancı turistlerde Türk bayrağı ve Filistin bayrağıyla destek verdikleri dikkati çekti.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından Sultanahmet Meydanı'nda başlatılan 15 günlük sessiz oturma eyleminin Çarşamba günü sona ereceği ve İsrail saldırısının devam etmesi halinde başka bir başlıkla protesto eyleminin devam ettirileceği kaydedildi.

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İsrail’e karşı başlatılan sessiz oturma eylemi yağmura rağmen 13.gününde devam etti
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