İsrail’e karşı başlatılan sessiz oturma eylemi yağmura rağmen 13.gününde devam etti

İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. Gününde yağmur ve olumsuz hava şartlarına rağmen büyük katılımla devam ediyor. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından Sultanahmet Meydanı'nda başlatılan 15 günlük sessiz oturma eylemi 13. gününde nöbeti Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BAKAP) ve Nisan Girişim Grubu'nun devralması ile devam etti. Olumsuz hava şartları ve sağanak yağmurun etkisini arttırmasına rağmen Gazze'de devam eden soykırım ve ölümlerin durması için sessiz oturma eylemi devam ettirildi.