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Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:39 Son Güncelleme: 13.11.2023 13:47

İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından Sultanahmet Meydanı'nda başlatılan 15 günlük sessiz oturma eylemi 13. gününde devam ediyor.

İstanbul’da kadınların Filistin’e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi, 13. gününde sürüyor.

Sultanahmet Meydanı'nda 74 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eylemde, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kadınlar 13 gündür eyleme devam ediyor.

Eylemde bugün nöbeti Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BAKAP) ve NİSAN Girişim Grubu devraldı.

Oturma eylemine Türk bayrağı ve Filistin bayrağıyla vatandaşlar da katıldı.

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İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde
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