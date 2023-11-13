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Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:46 Son Güncelleme: 13.11.2023 10:53

Katil İsrail’den 'Mescid-i Aksa' ambargosu: İşgalci askerler itiraf etti!

Siyonist İsrail rejimi Gazze'ye saldırılarını 37'nci günde de sürdürdü. Kadın, çocuk demeden masum Filistinlileri katleden işgalci İsrail, Gazze’deki katliamlarına sessiz kalmayan Türkiye’yi Mescid-i Aksa’ya girişlerle zorlamaya çalışıyor. Kudüs’teki varlığını iyice artıran İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya gençleri almazken artık buna Türkleri de dahil etti. ATV Haber muhabiri Özlem Aktay bölgeden son durumu aktardı...

Katil İsrail’den ’Mescid-i Aksa’ ambargosu: İşgalci askerler itiraf etti!

Siyonist İsrail rejimi Gazze'ye saldırılarını 37'nci günde de sürdürdü. Son 3 gündür hastaneleri kuşatarak keskin nişancılar ve tanklarla hareket eden herşeyi hedef alan İsrail dün Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini ikinci kez hedef aldı.

KADIN, ÇOCUK DEMEDEN HEDEF ALIYORLAR

Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. Gazze'de 35 hastanenin 20'si hizmet dışı kaldı.

TÜRKLERE MESCİD-İ AKSA AMBARGOSU

Normal süreçte Türklerin Mescid-i Aksa'ya girişiyle ilgili herhangi bir sorun çıkartmayan İsrail polisi, Türkiye'nin Filistin desteğini açıklaması sonrası Türklerin Aksa'ya girişlerine izin vermiyor.

Mescid-i Aksa'ya çıkan sokaklarda konuşlanan polisler, girişler konusunda Türklere karşı çok katı. Öncelikle ne için geldikleri sorulan Türklere, istedikleri cevabı alamayınca geri çeviriyor.

İşgalci İsrail, Türkleri Mescid-i Aksa'ya almıyor! | Video

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Katil İsrail’den 'Mescid-i Aksa' ambargosu: İşgalci askerler itiraf etti!
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