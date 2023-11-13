Katil İsrail’den ’Mescid-i Aksa’ ambargosu: İşgalci askerler itiraf etti!

TÜRKLERE MESCİD-İ AKSA AMBARGOSU

Normal süreçte Türklerin Mescid-i Aksa'ya girişiyle ilgili herhangi bir sorun çıkartmayan İsrail polisi, Türkiye'nin Filistin desteğini açıklaması sonrası Türklerin Aksa'ya girişlerine izin vermiyor.

Mescid-i Aksa'ya çıkan sokaklarda konuşlanan polisler, girişler konusunda Türklere karşı çok katı. Öncelikle ne için geldikleri sorulan Türklere, istedikleri cevabı alamayınca geri çeviriyor.

İşgalci İsrail, Türkleri Mescid-i Aksa'ya almıyor! | Video