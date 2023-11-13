Sedef Kabaş A Haber’e attığı iftira nedeniyle 10 bin TL manevi tazminat ödeyecek

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avukat Fatih Savaş, "Kamuoyuna duyurulur... Sedef Kabaş'ın Müvekkilim A Haber televizyonu hakkında kasıtlı olarak kullandığı hakaret ve iftiralar nedeniyle, Sedef Kabaş'ın Müvekkilim A Haber televizyonuna 10 bin TL manevi tazminat ödemesine mahkemece karar verildi. Yalan ve iftiraya karşı tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Saygılarımızla..." ifadelerini kullandı.