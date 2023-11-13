Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi

"ŞEHİDİMİZİN ZAMANSIZ AYRILIŞI HEPİMİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "20 Ekim 2023 Cuma günü saat 02.00 sıralarında Sancaktepe İlçesi Jandarma bölgesinde bir olaya karışarak kaçan şüpheli şahsın kullandığı hafriyat kamyonu aracın Maltepe ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerince oluşturulan kapama noktasında, dur ihtarına uymayarak 4'ü kapamada görevli personelimiz ve 3 sivil vatandaşımız olmak üzere toplam 7 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Yapılan takip neticesinde bahse konu araç görevlilerimizce tekerleğine ateş edilmek suretiyle durdurulmuş, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Olayda yaralanan 3 çarşı ve mahalle bekçimiz ile 3 vatandaşımız hastanedeki tedavileri sonucunda taburcu olmuştur. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenkent Şehit Saffet Okumuş Polis Merkez Amirliğinde görevli Lütfü Baykar kardeşimiz olay tarihinden bugüne kadar yoğun bakımda tedavi görmüş olduğu Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak 12 Kasım 2023 Pazar günü şehit olmuştur. 1995 yılında Teşkilatımıza katılan Şehidimiz, 28 yılı aşkın bir süredir teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarı ile görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür" dedi.



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