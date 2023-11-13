Türk Yunan ilişkilerinde yeni dönem: Ankara’da güven artırıcı önlemler toplantısı yapıldı

Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler toplantısında her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluştu.

OLUMLU HAVADA GERÇEKLEŞTİ

Millî Savunma bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ'lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşti.

İLETİŞİM NOKTASI KURULACAK

Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ'lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar verdi. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.