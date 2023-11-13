Yine aynı nakarat! İzmir’i sağanak vurdu!

31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimler öncesi "Hayata geçireceğimiz yatırımlarla İzmir'de su baskınlarının önüne geçeceğiz" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in söylemleri yine havada kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü art arda uyarı mesajları yayınlamasına rağmen İzmir yine yağmura hazırlıksız yakalandı. Sabah saatlerinde kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış altyapı yetersizliği nedeniyle cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, her ne kadar İZSU ekiplerinin alarma geçirildiğini, gerekli önemlerin alındığını açıklasa da sonuç değişmedi. Cadde ve sokakları her zamanki gibi yine yağmur suyu bastı. Yağan yağmurdan Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi de nasibini aldı.

Kentin en işlek ulaşım yollarından birisi olan Anadolu Caddesi yağmur suları ile doldu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken uzun kuyruklar oluştu. Sağanağın akşam saatlerinde kadar süreceği belirtildi.

Yaşananlara isyan eden vatandaşlar her yağmurda aynı manzara ile karşılaşmaktan bıkıp usandıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 'Hani artık cadde ve sokakları su basmayacaktı?" diye soran vatandaşlar 'artık yeter' dedi.