Bakan Uraloğlu, Azerbaycan’a gidecek: Zengezur Koridoru masada

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uraloğlu, burada ulaştırma bakanlarıyla bir araya gelerek bu alanda ülkeler arasında işbirliğinin artırılması amacıyla görüş alışverişinde bulunacak.

Uraloğlu ayrıca, transit koridorların oluşturulmasına ilişkin düzenlenecek "Avrasya'nın Potansiyelinden Faydalanmak" konulu panelde konuşma yapacak.

Program çerçevesinde Uraloğlu'nun, Orta Koridor boyunca ulaşım ve transit operasyonlarının kolaylaştırılması için alınması gereken önlemler, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi, Hazar geçişi ile ilgili hususlar, demir yolu bağlantısının geliştirilmesi ve yük taşımacılığı hacminin artırılması, sivil havacılık alanında işbirliğinin genişletilmesi, taşımacılık ve transit prosedürlerinin dijitalleştirilmesi, Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin mevcut durumuna ilişkin de görüşmelerde bulunması öngörülüyor.