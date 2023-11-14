Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: 4 ülkeye yeni büyükelçi

BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Öte yandan; Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı, bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkan Davut Menteş atanırken, İkinci Başkanlığa Mehmet Verim, üyeliklere ise Nevzat Şen, Ömer Faruk Öztürk ve Tayfun Aksoyak getirildi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine ise Didem Yeter Güler atandı.