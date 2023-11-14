Başkan Erdoğan'dan "Ahıska Türkü" paylaşımı

Başkan Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yâd ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, Ahıska Türklerinin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğini kaydetti.