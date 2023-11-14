Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan "Ahıska Türkü" paylaşımı
Giriş Tarihi: 14.11.2023 20:54 Son Güncelleme: 14.11.2023 20:55

Başkan Erdoğan'dan "Ahıska Türkü" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan Ahıska Türkü paylaşımı

Başkan Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yâd ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, Ahıska Türklerinin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğini kaydetti.

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Başkan Erdoğan'dan "Ahıska Türkü" paylaşımı
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