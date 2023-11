Dünya ayağa kalktı: Hepimiz Filistinliyiz

İşgalci İsrail, 7 Ekim'de İzzettin Kassam Tugayları'nın saldırıları sonrasında Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik katliam saldırılarını başladı. "Teröristlerle mücadele ediyoruz" propagandası yapan İsrail'e ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere en büyük desteği verdi. Hatta bazı ülkeler silah yardımında bile bulundu. ABD ve İngiltere savaş gemilerini Akdeniz'e yolladı. İsrail'in uluslararası hiçbir hukuki kuralı gözetmeden havadan, karadan ve denizden sivil yerleşimlere, hastanelere, okullara saldırması sonucu 11 binden fazla sivil hayatını kaybetti, 5 bine yakın çocuk katledildi.

FİLİSTİN BAYRAĞINA BİLE TAHAMMÜL YOKTU

İsrail'e destek veren Batı'daki ülkelerin hükümetleri ise sokaklarda eylem yapan ve Filistin bayrağı açan duyarlı insanlara yönelik adeta bir savaş başlattı. Filistin bayrağının açılmasını bile engellemeye çalıştı. Ancak sivillere yönelik İsrail'in bombardımanında çocukların, kadınların, yaşlıların ve gençlerin nasıl katledildiğini ana akım medyadan değil, sosyal medyadan gören Avrupa'daki duyarlı insanlar Filistin'e destek yürüyüşlerini ve eylemleri sürdürdü.

LONDRA'DA 300 BİN KİŞİ YÜRÜYÜŞE KATILDI

Avrupa'da Filistinle dayanışma yürüyüşlerinin ve protestolarının en yoğun yaşandığı ülke ise İngiltere oldu. Ülkenin başkenti Londra'da işgalci İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik katliam saldırılarını protesto etmek için art arda eylemler yapıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü ise İngiltereliler 5. kez sokağa çıktı. Londra'daki Filistinle dayanışma yürüyüşüne 300 bin kişi katıldı.

PARİS'TE FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ: "HEPİMİZ FİLİSTİNLİYİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İsrail'in Gazze saldırılarını en büyük desteği veren siyasetçilerdendi. Hatta sivillere yönelik İsrial'in katliamlarına Fransızlar ellerinde Filistin bayrağı ile protesto etmeye kalktığında sert bir biçimde eylemler engellenmeye de çalışıldı. Ancak ülkenin başkenti Paris'te eylemler sürdü. Geçtiğimiz pazar günü de Filistinle dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Fransızlar Filistin bayraklarıyla hem İsrail'i hem de Fransa hükümetine karşı tavırlarını koydu. "Hepimiz Filistinliyiz" pankartı açan Fransızlar Filistin'in sesi olmaya çalıştı.

BERLİN AYAKTA! BİNLERCE KİŞİDEN "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANI

İsrail'e en büyük desteği veren Almanya'da da İsrail'in 7 Ekimden sonraki katliam saldırılarına Filistin bayraklarıyla karcı çıkarak ülkede sokağa çıkanlara yönelik çok sert davranıldı. Filistin bayrakları göstericilerin ellerinden alındı ve gözaltılar yaşandı. Filistinlilerle dayanışma gösterilerine izin bile verilmedi. Ancak Almanyalılar, Filistin ile dayanışma ve İsrail'i protesto etmek için daha da organize oldu. Çeşitli eylemlerin ardından ülkenin başkenti Berlin'de geçtiğimiz cumartesi günü binlerce kişinin katıldığı eylemde "Özgür Filistin" sloganları sokaklarda yankılandı. Stuttgart ve Düsseldorf'da da protestolara katılım sağlandı.

NEW YORK'DA ATILAN SLOGAN: "FİLİSTİN HİÇBİR ZAMAN ÖLMEYECEK"

Amerika Birleşik Devletleri de (ABD) bu süreçte İsrail'e en büyük desteği veren ülke konumunda. ABD'nin başkenti Washington DC'den San Francisco'ya, New York'tan Philadelphia'ya kadar birçok şehirde protestolar vardı. Yetkililere ateşkes çağrısı yapan kimi ABD'liler farklı eylemlere de imza attı. Hükümet binaları önünde, İsrail'i destekleyen şirketlerin önünde de protestolar yapıldı. ABD'nin New York kentindeki eylemine binlerce kişi katıldı. "Filistin hiçbir zaman ölmeyecek" sloganları atıldı. Örneğin geçtiğimiz hafta Philadelphia'da, sağlık çalışanları, Biden ve Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımını protesto etmek için belediye binasının önünde bir ölüm töreni canlandırdı.

DÜNYA: FİLİSTİN'E SES OL, İSRAİL'İ DURDUR

Dünyanın birçopk ülkesinde hafta sonu İsrail'in soykırım saldırılarına yönelik çeşitli eylemler yapıldı. Bu protestolara binlerce kişi katılırken, İskoçya, Belçika, Avusturalya, Japonya, Güney Afrika, Doğu Afrika, Endonezya, Japonya, Tunus, Somali, Kanada ve Norveç gibi ülkelerde halklar Filisitin'e ses olabilmek adına yürüdü.