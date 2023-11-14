Filistin için tek yürek: Bestekar isimli insani yardım gemisi Mısır’a ulaştı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemisi Mısır'ın El-Ariş Limanına ulaştı. Gemi de, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans, 2 UMKE aracı, 615 adet jeneratör, Tıbbi malzeme ve 8 tır su bulunuyor.

Türkiye'den bugüne kadar; Filistin'e 10 kargo uçağı ile 54 personel, 5 bin adet battaniye, 2 bin 600 adet gıda kolisi, 115 ton tıbbı malzeme, 232 adet jeneratör ulaştırılırken yaklaşık olarak 22 tır malzeme gönderildi.